Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции в российском городе попала на видео

Видео: t.me/pdmnews

В Новосибирске массовая танцевальная вечеринка в центре города попала на видео. Ролик в воскресенье, 24 мая, публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах десятки жителей российского города танцуют под известные хиты. Видно, что на лицах людей отсутствуют маски и необходимые в период карантина средства защиты. По данным издания, фотографии и видео с вечеринки появились в социальных сетях 23 мая.

Власти Новосибирска отреагировали на случившееся жалобой в полицию. Пресс-секретарь мэрии Глеб Черепанов сообщил, что в правоохранительные органы написано обращение с просьбой провести проверку и установить организатора мероприятия. Также по заявлению губернатора проводится проверка о нарушении общественного порядка и режима тишины.

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