Рогозин захотел создать новую космическую станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин захотел создать новую орбитальную космическую станцию. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Пока неясно, какой она будет, международной или национальной — это вопрос, который решат в ближайшее время. Но техническая подготовка должна начаться уже сейчас», — сказал он.

По его оценкам, МКС будут использовать еще 7-10 лет, поэтому Россия «должна приступить к созданию нового проекта». Он подчеркнул, что это задача РКК «Энергия».

Ранее Рогозин рассказал о «наследнике» «Бурана». Он указал, что к этой «очень перспективной теме» уже приступил ЦНИИМаш, но сроки неизвестны: «То, что было создано нашими великими предками, опередило свое время».

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