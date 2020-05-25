Морского пехотинца наказали за избиение и вымогательство на Черноморском флоте

Севастопольский военный гарнизонный суд вынес приговор бывшему военнослужащему Черноморского флота Денису Мищенкову за избиение подчиненных и вымогательство. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, офицера признали виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве — он во время службы в 810-й отдельной бригаде морской пехоты в должности командира ремонтной роты на протяжении нескольких месяцев с августа 2018 по март 2019 года избивал подчиненных, вымогая у них деньги, а также незаконно получил надбавку к зарплате.

Морского пехотинца наказали взысканием штрафа в 200 тысяч рублей.

Как установил суд, Мищенков совершил семь преступлений. В результате вымогательства он получил с военнослужащих 181 тысячу рублей. А мошенничество выразилось в том, что морпех оформил рапорт о командировке, которой на самом деле не было. На его основании он получил надбавку к зарплате за «выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время». Кроме того, офицер мошенническим путем получил 44 продовольственных пайка и продал их неустановленному следствием лицу.

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