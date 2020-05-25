Министр энергетики Украины удивил премьера рассказом о вылове мотыля

Несколько украинских министерств вскоре могут быть разделены на отдельные ведомства, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что объединение ведомств произошло по инициативе нынешней власти, признав, что данный шаг «не дал ожидаемого эффекта». Шмыгаль рассказал, что разделить предполагается министерство энергетики и экологии, а также министерство экономики, торговли и сельского хозяйства.

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«Для меня было странно, когда я попал на первые заседания кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем — угольная отрасль, а потом — о краснокнижных растениях и вылове мотыля», — рассказал Шмыгаль о своем удивлении и добавил, что после этого он стал сторонником того, что вопросами экологии в правительстве должен заниматься профессиональный эколог.

Премьер не исключил, что правительство также может создать отдельное аграрное министерство, подчеркнув, что сейчас «это существует на уровне идеи».

4 марта Верховная Рада утвердила новый состав правительства. Его главой стал бывший вице-премьер Денис Шмыгаль. В составе правительства сменилось десять министров. Свои посты сохранили четверо чиновников: вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська. Зеленский объяснил кадровые изменения отсутствием эффективности и результативности.

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