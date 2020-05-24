Савченко призвала к ответу причастных к хищениям в оборонной сфере Украины

Бывший депутат украинской Верховной Рады Надежда Савченко призвала к ответственности причастных к хищениям в оборонной сфере Украины. Ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на интервью Савченко программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

Савченко заявила, что такая коррупция на Украине и в мире расценивается как мародерство, потому что она построена на жизнях и безопасности людей. «Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский — все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить», — сказала она.

В октябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского по подозрениям в злоупотреблении служебным положением.

Украинские журналисты проекта Bihus.info опубликовали расследование о том, что Киев занимается контрабандными закупками российских запчастей для оборонных предприятий. По их данным, в схеме участвовал заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, давний деловой партнер тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Согласно расследованию, он также получал взятки за поставки деталей для ремонта на Украине самолетов Национальной гвардии Казахстана.

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