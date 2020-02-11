Надежда Савченко искупалась в океане в красном вечернем платье

Надія Савченко / Facebook

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко искупалась в океане в нарядном платье. Видео появилось на ее Facebook-странице.

В опубликованном ролике Савченко заходит в Северный Ледовитый океан в красном вечернем платье длины макси с длинными рукавами. «Если ты уже на краю, не теряй мгновение. Северный Ледовитый океан», — написала она под своим постом.

В ноябре 2019 года Надежду Савченко высмеяли в сети за наряд, в котором она пришла на день рождения журналиста Дмитрия Гордона. На снимке бывший депутат запечатлена в черном платье до колен с разрезом, переливающихся телесных колготках и замшевых туфлях. Пользователей сети удивил ее внешний вид, и они принялись шутить над Савченко в комментариях.

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