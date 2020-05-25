Россиян призвали привыкнуть к «новой нормальности» из-за коронавируса

Люди сейчас живут в условиях «новой нормальности» из-за коронавируса, и к этому нужно привыкнуть. Об этом на брифинге заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По ее словам, коронавирус учится жить в человеческой популяции. «Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности», — добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора также назвала срок, в течение которого россиянам придется соблюдать масочный режим — это месяц или два.

Ранее 25 мая эксперты дали советы россиянам по выходу из режима самоизоляции и возвращению к рабочим будням. Они порекомендовали гражданам начинать подготовку к рабочим дням как минимум за неделю, а идеале — почти за месяц. Так организм успеет привыкнуть к нагрузкам и станет менее восприимчив к стрессу.

По последним данным, в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798.

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