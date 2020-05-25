Россиянам назвали сроки обязательного соблюдения масочного режима

Россиянам придется обязательно соблюдать масочный режим в ближайшие месяц или два. Такие сроки назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

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Ранее 25 мая сообщалось, что 23 региона России готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором — начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.

По данным на 25 мая в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798.

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