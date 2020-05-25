В России «ведуньи» подкидывали пенсионеркам билеты «банка приколов» вместо денег

В Иркутской области закончено расследование уголовного дела в отношении двух женщин, обвиняемых в мошенничестве и вымогательстве у пенсионерок денежных средств под видом целительниц. Теперь они предстанут перед судом, сообщает портал «МВД Медиа».

Уточняется, что злоумышленницы действовали в паре. Одна представлялась медиумом и убеждала пожилых жительниц разных городов в наличии у себя экстрасенсорных способностей. В перечень ее «магических услуг» входило избавление от всех болезней, снятие порчи и общее оздоровление организма. В ходе беседы к женщине присоединялась ее сообщница. Она рассказывала, что «ведунья» помогла ей вылечиться и даже исцелить тяжелобольного родственника.

Далее лжецелительницы проводили свой «ритуал». Они просили жертв принести сверток с деньгами, затем в ходе импровизационных махинаций подкидывали вместо него сверток с бумагой или билетами «банка приколов». После этого злоумышленницы скрывались в неизвестном направлении.

Жертвами мошенниц стали, по меньшей мере, десять пожилых женщин в возрасте от 83 до 93 лет. Общая сумма ущерба превысила 450 тысяч рублей. Преступницами оказались жительницы Новосибирской области в возрасте 31 года и 38 лет. На них заведено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Теперь женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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