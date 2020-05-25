Раскрыто реальное число смертей из-за аномальной жары

Австралийские эксперты здравоохранения раскрыли, что реальное число смертей из-за аномальной жары достигает 85 тысяч человек между 2006-м и 2017 годом. Это число учитывает как непосредственное влияние высокой температуры воздуха, так и косвенное. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

По официальным данным, чрезмерные температуры воздуха ответственны всего лишь за 0,1 процента из 1,7 миллиона смертей в Австралии за 2006-2017 годы. Однако этот показатель недооценивает влияние небиологических факторов. Например, жара и засухи способствуют возникновению лесных пожаров, и есть люди, которые погибли не только от огня, но и умерли из-за загрязнения воздуха продуктами горения.

Ученые считают, что статистика должна включать, например, случаи смерти от приступов астмы, вызванных воздействием дыма от лесного пожара. Если учитывать эти факторы, то уровень смертности от причин, связанных с жарой, в других регионах окажется сравнимой с австралийскими показателями.

Однако в тропических странах будет сложнее вести учет смертей из-за связанных с глобальным потеплением стихийных бедствий, поскольку о реальных демографических показателях этих регионов известно мало. В результате прогнозировать ситуацию будет достаточно сложно.

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