Стало известно о темпах глобального потепления в России

Среднегодовая температура воздуха на севере России растет на 0,6-0,8 градуса каждые десять лет, а в центре страны — на 0,4 градуса. При этом в Западной Сибири она почти или совсем не меняется. О таких темпах глобального потепления в России рассказал в интервью с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С точки зрения климатологов, юг Западной Сибири наиболее инерционный регион. Нынешний год — уникальный в этом смысле, он выбивается из этого тренда», — сказал Вильфанд. Он отметил, что несмотря на более 50 жарких дней на протяжении этой весны в Сибири, в ближайшую неделю температура воздуха в регионе вернется к привычным показателям.

Ранее синоптики предсказали экстремальную жару в столичном регионе страны. По словам специалистов, в июне и июле ожидается повышение температуры воздуха выше 30 градусов. По их словам, жаркая погода отразится и на количестве пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

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