Гидрометцентр рассказал о близости аномальной жары

Аномальная жара в России уже началась, только не в центральной ее части, а за Уралом. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Московскому комсомольцу» в воскресенье, 24 мая.

«Температура на юге Западной Сибири и Красноярского края там превышала 30 градусов, что соответствует верхним значениям летних месяцев, а майскую норму превышает на 15 градусов. Высокие температуры наблюдались и гораздо севернее, вплоть до Салехарда. Впрочем, аномалия на последней неделе мая выравнивается», — отметил синоптик.

Накануне Вильфанд рассказал, что в Центральной России потепление начнется только на последней неделе мая. Так, в понедельник, 25 мая, ожидается около 17-18 градусов. Затем во вторник, 26 мая, температура поднимется на еще один градус и только к концу месяца достигнет отметки в 25 градусов. Вместе с тем Вильфанд пояснил, что температурные волны были характерны для прошедших 20 дней мая и будут характерны для оставшихся дней месяца.

Ранее синоптики сообщили, что в июне и июле в столичном регионе ожидается экстремальная жара. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций пообещали москвичам, что температура летом днем может подниматься до плюс 30 градусов. На южных рубежах страны ожидается свыше 35 градусов тепла.

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