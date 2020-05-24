Россиянам рассказали о резких перепадах температуры летом

Грядущим летом в России возможны резкие перепады температуры: она может понижаться или повышаться на 10-15 градусов в течение суток. Об этом рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью «Российской газете».

«Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до 10 градусов. И, наоборот, после 20 [градусов] тепла может наступить 30-градусная жара», — отметил Варакин. По его словам, это связано с изменением регионального климата.

Кроме того, резкие перепады температуры летом 2020-го будут сопряжены с грозами, шквалистыми ветрами и подъемами уровня рек. Это, по словам Варакина, особенно характерно для предгорных районов, среди которых — юг Красноярского края, Хакасия, Иркутская область. Как правило, такие природные катаклизмы случаются в конце июня или в июле, отметил специалист.

Ранее синоптики сообщили, что в июне и июле в столичном регионе ожидается экстремальная жара. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций пообещали москвичам, что температура летом днем может подниматься до плюс 30 градусов. На южных рубежах страны ожидается свыше 35 градусов тепла.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!