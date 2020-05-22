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Россиянам предсказали температурные волны

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ближайшие дни температура будет ниже нормы на 6-7 градусов, а затем отклонение сократится до 2-3 градусов, предсказал россиянам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Однако затем снова вернется похолодание, и только к концу месяца возможно 25 градусов тепла днем. «Надо все-таки привыкнуть к тому, что температура будет довольно низкая», — сказал Вильфанд. При этом он добавил, что в понедельник, 25 мая, температура будет 17-18 градусов.

Затем во вторник, 26 мая, температура поднимется на еще один градус и только к концу месяца достигнет отметки в 25 градусов. Он пояснил, что температурные волны были характерны для прошедших 20 дней мая и будут характерны для оставшихся дней месяца.

Вильфанд отметил, что потепление в конце мая будет с изменением циркуляции атмосферы, которая обусловит появление воздушных масс с юго-запада. На данный момент европейская часть России находится в области низкого давления, которая определяет циркуляцию атмосферы.

Сейчас часть России находится на периферии циклона, однако к понедельнику, 25 мая, давление будет заметно повышаться и будет превосходить норму. При этом осадки будут не большие, будет переменная обласночть.

Ранее синоптик заявил, что погода от 20 градусов тепла установится в центре европейской части страны в течение последних пяти дней весны. Сейчас в район пришло похолодание, из-за которого весь май стал аномально холодным.

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