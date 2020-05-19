Россиян призвали подождать тепла до конца мая

Тепло вернется в центр европейской части России в конце мая. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

Согласно предварительным расчетам метеорологов, повышение температуры до 20 градусов произойдет в течение последних пяти дней весны. Эти показатели будут приближены к норме.

По словам Вильфанда, в настоящее время температурный фон примерно на три градуса ниже средних значений. Однако скоро начнет меняться центр антициклона, и от того, в какую часть — теплую или холодную — попадет центр Европейской России, будет зависеть погода в конце мая, заключил научный руководитель Гидрометцентра.

17 мая Вильфанд предсказал россиянам аномально холодную погоду на ближайшие шесть дней. По его словам, в Центральной России тепла будет на 3-4 градуса меньше нормы, до пятницы будет сохраняться температура от 12 до 17 градусов. Такая холодная погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада, отметил метеоролог.

13 мая он заявил, что в стране ожидается жаркое лето, но с резкой изменчивостью климата, а также с переменным похолоданием, ливнями и сильным ветром.

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