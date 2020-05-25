Россиянам предсказали возвращение тепла

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в середине недели температура на европейской части России повысится до значений, характерных для конца мая, а температура на азиатской части понизится до средних многолетних значений. «На европейской территории России, в центре в понедельник-вторник температуры от 15 до 18 градусов, со вторника уже и ночи потеплеют градусов на пять», — сказал он.

Кроме того, повысится давление, поэтому осадков практически не будет. При этом в четверг, 28 мая, температура будет уже 18-20 градусов, а в выходные — 20-22.

На юге России дневная температура поднимется сразу на 7-8 градусов, до 25-28. При этом в Сибири дневная температура упадет до 18-20 градусов. «Это будет соответствовать нормальному температурному фону для всего региона», — сказал Вильфанд.

Накануне Вильфанд рассказал, что аномальная жара в России уже началась, только не в центральной ее части, а за Уралом. Так, температура на юге Западной Сибири и Красноярского края там превышала 30 градусов, что соответствует верхним значениям летних месяцев, а майскую норму превышает на 15 градусов. Высокие температуры наблюдались и гораздо севернее, вплоть до Салехарда. Однако синоптик предупредил, что аномалия на последней неделе мая выравнивается.

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