Москвичи стали меньше покупать антисептики

Жители Москвы стали меньше покупать антисептики. Как рассказал заместитель столичного мэра Владимир Ефимов, спрос на дезинфицирующие средства, резко выросший из-за коронавируса, стал снижаться, пишет ТАСС.

По его словам, многие производители уменьшают объемы производства санитайзеров, а также возвращаются на зарубежные рынки. Московскими предприятиями, добавил Ефимов, за два с половиной месяца выпущено более десяти миллионов антисептика. Многие не только увеличили производство, но и перепрофилировали свою деятельность, пояснил чиновник.

Как отметили в свою очередь в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, успешно освоившей для себя новое направление стала косметическая фабрика «Свобода», а компания Faberlic наладила производство дезинфицирующего геля для рук к середине апреля, пройдя все согласования за рекордные две недели.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что Москва всегда была одним из лидеров по производству антисептиков для рук. «В период пандемии среднемесячный объем производства компании вырос больше, чем в шесть с половиной раз», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

В конце апреля 2020 года рынку медицинских масок, перчаток и антисептиков пообещали резкий рост — его потенциальный объем достигнет 570 миллиардов рублей за три года. По оценкам АКРА, в ближайшие 12-18 месяцев рынок указанной продукции вырастет на 250 миллиардов рублей. По мере снижения актуальности в постпандемический период объем рынка за три года может составить 570 миллиардов рублей. Аналитики также указывают на рост сектора утилизации и переработки подобных товаров. Его размер может достичь 25-38 миллиардов рублей в год. Отмечалось, что сегодня российские компании производят до 550 миллионов одноразовых масок — один процент от объема будущего расчетного потребления. Это означает, что спрос остается в значительной степени неудовлетворенным.

За последние сутки в России выявили 8915 новых случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2830), Московской области (817) и Санкт-Петербурге (363). Скончались 174 человека, выздоровел — 12 331 пациент. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 362 тысячи.

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