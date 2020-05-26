Сверхзвуковое пузырение F‑35 оказалось невидимым

Возможное пузырение стелс-покрытия истребителей пятого поколения F-35B Lightning II и F-35C Lightning II после сверхзукового полета незаметно невооруженному глазу, сообщил Defense News летчик-испытатель Lockheed Martin Билли Флинн.

По его словам, пилоты по-прежнему могут использовать данные самолеты в сверхзвуковом режиме, а возможность повреждения радиопоглощающего покрытия истребителя в таком случае следует понимать исходя из контекста.

Флинн напомнил, что F-35B Lightning II и F-35C Lightning II, у которых было замечено повреждение покрытия, совершали продолжительные миссии, в том числе на предельных режимах, а пузырение стелс-покрытия могли обнаружить только инженеры, использующие специальное оборудование.

«Сделайте пролет со скоростью 700 узлов (почти 1300 километров в час — прим. «Ленты.ру»), сделайте еще один пролет со скоростью 700 узлов, подойдите к воздушному танкеру, получите топливо для себя… А затем снова и снова летайте. Повторите этот цикл в миссиях продолжительность четыре или пять часов», — сказал летчик.

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В апреле Defense News сообщило, что F-35B Lightning II и F-35С Lightning II на сверхзвуковой скорости способны летать только несколько десятков секунд.

В марте крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель F-35 Lightning II.

В январе корпорация пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ежегодно.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех модификаций достигает 70-90 процентов.

F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в 11 странах мира — США, Великобритании, Австралии, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. Ведущая роль в разработке истребителя принадлежит первым двум государствам (более 50 процентов комплектующих производят США, 15 процентов — в Великобритании).

Всего планируется произвести более четырех тысяч F-35 Lightning II.

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