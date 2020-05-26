Женщина 25 минут боролась с огромным осетром

Канадская любительница рыбной ловли поймала в реке Ассинибойн огромного озерного осетра. Об этом сообщает издание The Brandon Sun.

Жительница канадского штата Манитоба Пэт Маккензи (Pat McKenzie) утверждает, что увлеклась рыбалкой в прошлом году. Обычно женщина удила карпов, но в этот раз ей не везло: за шесть часов она ничего не поймала. Рыба клюнула около пяти вечера, когда она собиралась возвращаться домой.

Маккензи 25 минут боролась с осетром, сумела подтащить к берегу и обнаружила, что он не уместится в ее сачке. Чтобы вытащить его из воды, ей понадобилась помощь другого рыбака. «Не верилось, какой он большой, — утверждает женщина. — Я была в шоке». Измерив осетра и сфотографировавшись с ним, она отпустила его в реку.

Длина рыбы составляла 138 сантиметров. Самый крупный осетр, пойманный в Ассинибойне, был всего на два сантиметра длиннее.

Ранее сообщалось о рыбаке из американского штата Миннесота, который поймал щуку размером с человека. Местный департамент природных ресурсов зарегистрировал рекорд и признал пойманную щуку самой длинной в истории рыболовства штата.

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