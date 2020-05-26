Ми-8 разбился в аэропорту Чукотки

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту «Угольные Копи» в Анадырском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, на борту находились четыре человека. Их состояние пока неизвестно.

В правительстве округа подтвердили информацию о падении.

По информации телеканала РЕН ТВ, ЧП произошло вскоре после взлета. Причины падения не называются.

19 мая вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности. На борту было три человека, все они погибли.

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