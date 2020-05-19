Стало известно о виражах упавшего в Подмосковье военного вертолета

Вертолет Ми-8 Министерства обороны, разбившийся в Подмосковье, до крушения выполнял разные фигуры пилотажа и виражи. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

По словам свидетелей ЧП, машина «долго и низко» кружила над деревней Захарово в Клинском районе. В какой-то момент вертолет резко ушел вниз. После падения повалил густой черный дым, но взрыва не было.

Местные жители попытались прийти пилотам на помощь, но подойти близко было невозможно.

Ранее 19 мая вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности. На борту было три человека, все они погибли. Оба бортовых самописца уже обнаружены.

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