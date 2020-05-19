На месте крушения вертолета в Подмосковье нашли черные ящики

Поисковая группа нашла на месте крушения военного вертолета Ми-8 в Подмосковье оба черных ящика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что состояние черных ящиков — прибора регистрации параметров полета и бортового речевого самописца — удовлетворительное.

Telegram-канал Hue со ссылкой на очевидцев сообщает, что вертолет долго и низко кружил над деревней Захарово, выполняя разные фигуры пилотажа и виражи. Однако в какой-то момент он резко ушел вниз. После в месте падения видели густой черный дым.

Ранее вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета. По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности. На борту было три человека, все они погибли.

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