В российском регионе разбился вертолет

Российский вертолет Bell 206В-III разбился в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом в субботу, 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Крушение произошло в районе мыса Константиновского. Пилот воздушного судна погиб. Находившаяся на борту пассажирка выжила, в настоящее время силами авиаотряда доставляют в Нарьян-Мар.

Другие подробности инцидента не приводятся, о его причинах также не сообщается.

В феврале в Ярославской области разбился вертолет, на борту которого находился владелец сети охотничьих магазинов и популярный оружейный блогер Андрей Шелестов. Шелестов был доставлен в переславскую ЦРБ, у него диагностировали травму ноги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!