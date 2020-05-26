С начала торгов во вторник, 26 мая, цены на нефть взлетели более чем на 2 процента на устойчивых признаках восстановления спроса и уменьшения опасений по переполнению хранилищ, свидетельствуют данные биржи ICE.

Июльский фьючерс на сорт Brent по состоянию на 09:40 стоил 36,28 доллара за баррель, на максимуме он подходил к 36,37 доллара. Сорт WTI достиг 34,48 доллара, на максимуме — 34,53 доллара.

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За последние месяцы нефтяные котировки поднимались выше только 21 мая, после чего опустились и восстановились. Это ситуация говорит о формировании устойчивого тренда на увеличение стоимости.

Ранее аналитики рейтингового агентства НКР в обзоре «Рынок нефти на распутье» предсказали, что восстановление отрасли затянется как минимум до 2025 года. Они рассмотрели четыре сценария возможного развития событий и установили, что в самом лучшем — и наименее вероятном — цены вырастут лишь до 50-55 долларов за баррель.

Нестабильность на рынок в ближайшее время могут принести нефтяные трейдеры, которые скопили рекордные запасы нефти в танкерах и теперь могут самостоятельно резко увеличивать спрос. Поддержать восстановление могут США, которые оказались на пороге рекордного обрушения добычи из-за резкого снижения действующих буровых установок.

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