Надеющихся на повышение зарплаты россиян стало больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан сервисом «Работа.ру», передает РИА Новости.

Так, уверенность в повышении зарплаты выразили 28 процентов респондентов, а 72 процента отметили, что не ждут прибавки.

Сервис отмечает, что в конце 2019 года был проведен аналогичный опрос. Тогда о возможном повышении зарплаты говорили только 19 процентов участников исследования. «Сейчас россияне более оптимистично оценивают свои перспективы, чем в конце 2019 года», — отметили в компании.

Ранее в мае стало известно, что с начала действия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, более чем у половины россиян уменьшилась зарплата. Об этом заявили 58 процентов опрошенных. Двум третям респондентов также снизили премиальную часть заработка.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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