Архангельская область и НАО в интересах людей создадут программу развития

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа, подписавшие 13 мая меморандум о создании нового субъекта России путем объединении двух регионов, создадут программу социально-экономического развития. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято по итогам совещания у вице-премьера — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева с участием врио главы Архангельской области Александром Цыбульским и врио главы НАО Юрием Бездудным. Разрабатывать программы руководители регионов будут вместе с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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Как рассказал Цыбульский, в программу войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение двух регионов. По словам Бездудного, программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики каждого из них. Трутнев в свою очередь добавил, что в программу должно войти не только экономическое развитие, но и улучшение жизни людей. Вице-премьер также поручил Минвостокразвития совместно с главами регионов доработать раздел стратегии развития Арктики, посвященный НАО и Архангельской области.

13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить регионы. В ЦИК России заявили, что в соответствии с законодательством необходимо провести референдум. Позже стало известно, что голосование может пройти в сентябре текущего года. По данным принадлежащего Григорию Березкину издания РБК, референдум по объединению проведут до конца года. РБК напомнило, что это первое объединение регионов с 2008 года. 1 марта того года в России появился новый субъект Федерации — Забайкальский край, образованный путем объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.

Позднее руководитель рабочей группы в Архангельской области по подготовке объединения Виталий Фортыгин рассказал, что власти регионов предложили жителям поучаствовать в создании нового субъекта России в связи с объединением. Население обоих регионов сможет в течение нескольких недель оставить свои идеи на сайте создаёмновыйрегион.рф, либо отправить инициативу по электронной почте в Общественную палату региона. Также будет возможность оставить письма в ящиках администраций муниципальных образований или передать их через участников рабочей группы, занимающихся этим вопросом.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но одновременно с этим входит в состав Архангельской области. Административный центр — город Нарьян-Мар.

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