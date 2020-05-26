Россия
 
Последние новости
США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»
Заменяющее паспорт приложение для смартфонов оценили 
Огромные аллигаторы подрались на глазах у очевидцев и попали на видео
Крупнейший рынок труда Европы обвалился
Задержан предполагаемый убийца 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Украинские власти поздравили граждан с 77-летием дивизии СС
Российский парикмахер подстриг полсотни клиентов за день без перерыва
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
Apple выпустит iPhone без отверстий
Неизвестные пожертвовали РПЦ деньги на зарплаты священникам
Новости партнеров

Архангельская область и НАО в интересах людей создадут программу развития

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа, подписавшие 13 мая меморандум о создании нового субъекта России путем объединении двух регионов, создадут программу социально-экономического развития. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято по итогам совещания у вице-премьера — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева с участием врио главы Архангельской области Александром Цыбульским и врио главы НАО Юрием Бездудным. Разрабатывать программы руководители регионов будут вместе с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как рассказал Цыбульский, в программу войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение двух регионов. По словам Бездудного, программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики каждого из них. Трутнев в свою очередь добавил, что в программу должно войти не только экономическое развитие, но и улучшение жизни людей. Вице-премьер также поручил Минвостокразвития совместно с главами регионов доработать раздел стратегии развития Арктики, посвященный НАО и Архангельской области.

13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить регионы. В ЦИК России заявили, что в соответствии с законодательством необходимо провести референдум. Позже стало известно, что голосование может пройти в сентябре текущего года. По данным принадлежащего Григорию Березкину издания РБК, референдум по объединению проведут до конца года. РБК напомнило, что это первое объединение регионов с 2008 года. 1 марта того года в России появился новый субъект Федерации — Забайкальский край, образованный путем объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.

Позднее руководитель рабочей группы в Архангельской области по подготовке объединения Виталий Фортыгин рассказал, что власти регионов предложили жителям поучаствовать в создании нового субъекта России в связи с объединением. Население обоих регионов сможет в течение нескольких недель оставить свои идеи на сайте создаёмновыйрегион.рф, либо отправить инициативу по электронной почте в Общественную палату региона. Также будет возможность оставить письма в ящиках администраций муниципальных образований или передать их через участников рабочей группы, занимающихся этим вопросом.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но одновременно с этим входит в состав Архангельской области. Административный центр — город Нарьян-Мар.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты подробности создания нового российского региона
Название нового арктического региона России подберут его жители
Главы Архангельской области и Ненецкого округа запустили объединение регионов
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня

«Скинул в личку член. Пошутил, что в научных целях»

Студентки МГУ обвинили педагогов в домогательствах. Чем закончится скандал в главном вузе России?
20:02Сегодня

Заменяющее паспорт приложение для смартфонов оценили 

19:33Сегодня

Неизвестные пожертвовали РПЦ деньги на зарплаты священникам

18:52Сегодня

Россиянам назвали правильный выбор между антисептиками и перчатками

Россия00:05Сегодня

Болезнь соленого поцелуя

От разрушения легких малыша спасет прибор, который бесплатно не дадут. Нужна ваша помощь
18:31Сегодня

Москвичка попала в больницу и получила восемь штрафов за нарушение самоизоляции 

18:02Сегодня

Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции

17:47Сегодня

В Москве аннулировали штрафы вышедшим на балкон супругам 

Россия00:0222 мая

«Растет всеобщее недоверие, всеобщая боязнь»

Мигранты теряют работу в России из-за коронавируса. К чему это приведет?
17:22Сегодня

Россиянина задержали за нарушение самоизоляции и бросили на улице его детей

17:18Сегодня

В России отреагировали на сообщение США о переброске в Ливию МиГ-29 и Су-35

17:13Сегодня

Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Россия
Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова
У главы Чечни подозревают коронавирус. Он находится в московской больнице
«Растет всеобщее недоверие, всеобщая боязнь»
Мигранты теряют работу в России из-за коронавируса. К чему это приведет?
«Чем больше им дают, тем больше хочется!»
Чиновники годами оскорбляли россиян. Как и когда они ответят за хамство?
Все материалы
Мир
Отсидевший за коррупцию экс-премьер Израиля призвал посадить Нетаньяху за то же
Перечислены слабости режима Башара Асада
Россия отказалась истерить из-за выхода США из Договора по открытому небу
Один в пустыне не воин
В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?
В Ираке ликвидировали местного главаря «Исламского государства»
«По всему миру происходит настоящий геноцид»
Тысячи женщин из-за карантина оказались заперты с тиранами. Их жизнь превратилась в кошмар
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили
Россияне назвали сумму необходимых сбережений на черный день
Европа приготовилась жить без Германии
Грузия добилась серьезного снижения цен от «Газпрома»
Рабочий настрой
Коронавирус перевернул рынок труда в России. Кем работать, чтобы пережить пандемию?
Все материалы
Силовые структуры
Сексуальный маньяк на видео рассказал об убийствах россиянок
«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»
Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского военного обвинили в получении взяток за отправку солдат в Сирию
«Господь прощает, а люди — нет»
 
Тренера российской сборной по MMA заподозрили в организации убийства
Все материалы
Наука и техника
«Результат был предсказуем»
Царь-освободитель пытался изменить Россию. Почему его жестоко убили?
Из того, что было
Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Большой медбрат
 
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов напомнил UFC о своем рекорде
Найджел Бенн и Джеральд Макклеллан«Я желаю ему смерти»
Этот бой называют самым жестоким в истории. Он довел боксеров до инвалидности и попытки суицида
Трюк Роналду с баскетбольной корзиной поразил фанатов
Татьяна Тарасова«Женя должен показать, какой он тренер»
Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
Стали известны обстоятельства заражения COVID-19 на базе с сотней спортсменов
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Ласицкене высказалась о смене спортивного гражданства
Все материалы
Культура
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Эксперимент продолжается
Все тайны изоляции, фаворит Басты и московские растратчики: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Сыгравшая Екатерину II в российском сериале актриса ответила критикам «Великой»
«Он засунул петарды в сигареты моего любовника, и был взрыв»
Что вытворял в детстве Илон Маск и как супермодель воспитала гения: воспоминания матери
Шнуров показал угрозы от Пригожина
Жил да сгнил
Как самый известный гангстер в истории сходил с ума и разлагался от сифилиса: «Капоне» с Томом Харди
Художник раздел изолировавшихся людей в групповом видеочате ради искусства
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда видео для взрослых изобрела способ мстить мужчинам с помощью порно
«Сталинизм — это забавно»
Два американца начитались советских газет и выдумывают небылицы про Ким Чен Ына. Им верит весь мир
Соловьев назвал «омерзительной травлей» критику передачи Михалкова о чипировании
Родные бывших чеченских боевиков потребовали удалить статью «Новой газеты»
Участник телешоу показал пораженное шрамами после мощного удара током тело
«Мне желают сдохнуть, когда выйду из больницы»
Из-за коронавируса в России стало больше жертв травли в интернете. Как с этим бороться?
Все материалы
Ценности
Раскрыты возникшие при пандемии коронавируса новые показатели богатства
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Дизайнер снял в рекламе свою бабушку в пиджаке на голое тело
Самое красивое оружие СССР
Чем жертвовали советские манекенщицы ради роскошной жизни и мировой славы
На обложке Vogue появилась обнаженная плюс-сайз модель
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
Самая красивая женщина в мире попозировала в бикини в изоляции
Все материалы
Путешествия
Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты потери Турции из-за закрытого авиасообщения с Россией
Дикий Дальний
Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Россияне поделились планами поездок после окончания эпидемии
Забудь заботы
Финляндия открыла границы после коронавируса. Зачем туда ехать российскому туристу?
Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео
Все материалы
Из жизни
Горюющий пес охранял тело погибшей под колесами машины сестры
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
Женщина 25 минут боролась с огромным осетром
Погасший Сатурн
Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Игрок в лотерею сорвал два джекпота за 12 часов и поделился секретом
«Это настоящее чудо»
Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
Мужчина получил травму во время секса с 81-летним родственником и умер
Все материалы
Toyota тестирует неизвестный кроссовер
Самые яркие и безумные интерьеры Porsche
От шотландских узоров до крокодиловой кожи — смотрите на свой страх и риск
В России начались продажи нового Volkswagen Jetta
Знакомим самый быстрый седан Mercedes-AMG с его прародителем
Mercedes-AMG E 63 S встречается c полумифическим Е 60 AMG Limited
Брат Михаэля Шумахера купил Lada 4x4
Экстремальный тюнинг Cadillac
Досталось всем: не ушел даже Escalade
Хэтчбек Kia Rio обновился и стал умеренным гибридом
Все материалы
Дом
Российская пенсионерка захотела выйти из квартиры и пригрозила прыгнуть из окна
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
Раскрыта стоимость аренды самых дешевых дач под Москвой
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Елизавета II спряталась от туристов за бордюрами
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На Дальнем Востоке построят автогородок
Под Костромой досрочно отремонтируют 50-километровый участок дороги
Предприятия Ростовской области попали в число лучших по реализации нацпроекта
Россиянам раскрыли способ отказаться от перекусов на самоизоляции
Все материалы