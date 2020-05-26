В российском регионе откроются рестораны и кафе

В рамках третьего этапа снятия введенных из-за коронавируса ограничений в Сахалинской области откроется общепит, сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на указ губернатора Валерия Лимаренко.

С 26 мая на Сахалине и Курилах рестораны, кафе и столовые заработают, но в новом режиме. Заведения будут открыты с 7.00 до 21.00 с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Запрещено курение кальянов, организация шведских столов, банкетов и фуршетов. Дистанция между столами составит полтора метра либо появятся перегородки. За одним столом может сидеть не более двух человек, всего в помещении не должно быть более 50 посетителей.

На прошлой неделе в области начали работу торговые центры и магазины с непродовольственными товарами. При их посещении необходимо надевать медицинские маски и обрабатывать руки дезинфицирующим средством. Также функционируют детские сады, библиотеки и музей. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешено проводить без ограничений. До сих пор закрыты места развлечения: детские игровые комнаты, караоке-бары, ночные клубы.

В регионе действует система цифровых пропусков. С 27 мая приезжающие в область должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

По данным на 25 мая, за все время эпидемии в Сахалинской области выявлено 69 случаев заражения. 37 пациентов уже поправилось. Умерших нет.

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