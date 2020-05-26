Шнуров раскритиковал меры поддержки российского бизнеса

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста, раскритиковал меры, принимаемые в стране для поддержки бизнеса. Об этом он заявил в прямом эфире на канале «Люди роста» в YouTube.

«То, что предлагают, либо не доходит до людей, либо этого крайне мало. Фактически лучше бы пристрелили сразу, чем так помогать», — констатировал он, добавив, что предпринимателям сейчас кроме них самих никто не поможет.

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Также музыкант уверен, что никакие митинги в этой ситуации не помогут. «Поймите, что сейчас наступили те самые 1990-е, когда придется предпринимать что-то самим», — считает он.

Согласно недавним подсчетам объединений «Опора России» и «Деловая Россия», а также Торгово-промышленной палаты (ТПП), к концу лета в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса. Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, с рынка могут уйти 15-25 процентов игроков, полагают эксперты.

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