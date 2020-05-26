Страдавшая от бесплодия женщина забеременела тройней в самоизоляции

Жительница английского города Ипсуич, графство Суффолк, долгое время испытывала проблемы с фертильностью, но забеременела тройней во время режима самоизоляции из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

29-летняя Шеннон Стил (Shannon Steele) долго мечтала о том, чтобы стать матерью, но, еще когда ей было 15 лет, у нее диагностировали синдром поликистозных яичников, из-за которого часто возникает бесплодие.

Женщина и ее 35-летний муж Мэтью (Matthew) долго пытались завести ребенка и даже рассматривали идею провести экстракорпоральное оплодотворение. Стил каждый раз расстраивалась, когда тест на беременность показывал отрицательный результат.

В марте, во время введенного из-за коронавируса режима строгой изоляции, женщина узнала, что беременна. Стил и ее муж обрадовались этой новости и были шокированы, когда врач сообщила им, что у них будет тройня.

Единственное, что расстраивает будущую мать — тот факт, что она забеременела во время пандемии, когда у нее нет возможности увидеться с родными и друзьями. «Я предпочла самоизолироваться и не покидать дом неделями, кроме поездок в больницу», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Белфаст (Северная Ирландия) больше недели была без сознания из-за заражения новой коронавирусной инфекцией, а после пробуждения обнаружила, что беременна двойней. Хотя она еще до болезни знала о беременности, известие о двойняшках стало для нее приятным сюрпризом.

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