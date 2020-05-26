Объемы закупок крупнейших заказчиков у МСП превысили триллион рублей

Закупки крупнейшими компаниями у субъектов малого и среднего бизнеса в России в первом квартале текущего года выросли на 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив 1 триллион рублей. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, говорится в сообщении Корпорации.

«В первом квартале был показан рост закупок крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства на 8,1%, превысив 1 трлн рублей», — рассказал он.

Такая динамика, по словам главы Корпорации, демонстрирует спрос на продукцию и услуги МСП, в том числе, благодаря оптимальному сочетанию качества продукции, цены и времени поставок.

В рамках антикризисного плана правительства России с учетом предложений Корпорации МСП изданы директивы, касающиеся неприменения в 2020 году штрафных санкций к поставщикам, возможности изменения срока исполнения, цены договора, а также предусматривающие возможность закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ в нерабочие дни.