Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В оперштабе назвали российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 8338 инфицированных в 85 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы в среду, 27 мая.

Больше всего инфицированных за последние сутки выявлено в Москве (2140), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (387). Более 200 случаев также зарегистрировано в Свердловской, Нижегородской и Ростовской областях (235, 231 и 203 соответственно). Также в первую десятку по числу новых случаев коронавируса вошла Республика Дагестан — там COVID-19 за сутки диагностировали у 161 человека.

Наименьшее число случаев коронавируса выявлено в Магаданской области и Республике Алтай (по одному случаю), в Севастополе, Чукотском и Ненецком автономных округах, Еврейской автономной области, Сахалинской области (по два случая).

Общее число заразившихся по стране с учетом новых данных достигло 370 680. С начала эпидемии 142 208 человек выздоровели, 3968 пациентов с подтвержденным COVD-19 умерли.

26 мая сообщалось о 8915 случаях заражения коронавирусом в 83 регионах страны. 25 мая число новых случаев заражения за сутки составило 8946.

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