Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом в России

В оперштабе назвали российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 8915 инфицированных в 83 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы во вторник, 26 мая.

Больше всего инфицированных за последние сутки выявлено в Москве (2830), Московской области (817) и Санкт-Петербурге (363). Более 200 случаев также зарегистрировано в Нижегородской, Свердловской и Ростовской областях (228, 207 и 229 соответственно).

Наименьшее число случаев коронавируса зафиксировано в таких регионах, как Севастополь (один случай), Республика Алтай и Ненецкий автономный округ (по два случая), Магаданская область (четыре случая). Общее число заразившихся по стране с учетом новых данных достигло 362 342. С начала эпидемии 131 129 человек выздоровели, еще 3807 пациентов с подтвержденным COVD-19 умерли.

25 мая сообщалось о 8946 случаях заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Накануне, 24 мая, составило число новых случаев заражения за сутки составило 8599. Это был минимальный показатель за последние три недели.

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