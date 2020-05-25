Перечислены российские регионы с новыми случаями коронавируса

Оперштаб перечислил регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных за последние сутки выявлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба столицы в понедельник, 25 мая.

Всего за последние сутки зафиксировано 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. В Москве заразились 2560 человек, в Подмосковье — 831, в Петербурге — 374. Более 200 случаев зарегистрировано также в Свердловской и Нижегородской областях (279 и 229 соответственно).

Меньше всего случаев коронавируса фиксируется в таких регионах, как Сахалинская область и Еврейская автономная область (по одному случаю), Севастополь и Чукотский автономный округ (по два).

Накануне, 24 мая, сообщалось о 8599 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Это минимальный показатель за последние три недели. За сутки скончались 153 пациента с подтвержденным вирусом, вылечились — 5363.

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