В Москве умер 41 человек с коронавирусом

За последние сутки в Москве умер 41 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.
Уточняется, что у всех умерших были подтверждены пневмония и коронавирус. Общее число летальных случаев в столице с начала пандемии превысило две тысячи.
В субботу, 23 мая, сообщалось о 59 умерших пациентах с коронавирусом в Москве.
Ранее 25 мая академик Российской академии наук Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом. По его словам, окончания пандемии COVID-19 в стране можно ожидать к концу лета.
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