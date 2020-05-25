В Москве умер 41 человек с коронавирусом

За последние сутки в Москве умер 41 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

Уточняется, что у всех умерших были подтверждены пневмония и коронавирус. Общее число летальных случаев в столице с начала пандемии превысило две тысячи.

В субботу, 23 мая, сообщалось о 59 умерших пациентах с коронавирусом в Москве.

Ранее 25 мая академик Российской академии наук Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом. По его словам, окончания пандемии COVID-19 в стране можно ожидать к концу лета.

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