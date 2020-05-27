Беременная иностранка с коронавирусом и ее ребенок умерли в Петербурге

В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга умерла беременная иностранка с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, передает «Интерфакс».

Смерть наступила 21 мая, женщине было 34 года, она находилась на последних сроках беременности. Ее ребенка спасти не удалось.

Материалы по теме «Ситуация шока прошла» Чему самоизоляция научит россиян и какой будет страна после коронавируса. Объясняет психолог

В комитете по здравоохранению добавили, что у женщины был подтвержден коронавирус с тяжелым течением вирусной пневмонии. Окончательные выводы о причине смерти будут сделаны после получения результатов вскрытия.

17 мая стало известно, что в Чечне умерла беременная медик, заразившаяся коронавирусом. По информации регионального Минздрава, всего в республике заразились более 50 врачей.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



