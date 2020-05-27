Глава российского региона заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

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«Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая», — приводит оперштаб слова Бречалова.

По данным федерального оперштаба, всего в Удмуртии коронавирус выявили у 559 человек, 367 пациентов с COVID-19 выздоровели, 12 умерли.

Ранее сообщалось о заражении коронавирусом заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова. Носов был инфицирован в Москве, куда его перевели для оперативной связи с федеральными органами власти. В последнее время он занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами.

Коронавирус обнаружили также у ряда российских политиков, среди которых официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Леонид Калашников, Дмитрий Новиков и другие. Большинство из них уже выздоровели.

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