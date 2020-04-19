Замгубернатора российского региона заразился коронавирусом

Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусом. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин, передает РИА Новости.

По его словам, заболевание у Носова протекает в легкой форме, и он вскоре сможет приступить к своим обязанностям.

Носов был инфицирован в Москве, куда его перевели на работу в Москву для оперативной связи с федеральными органами власти. В последнее время он занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами.

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Носова назначили на этот пост в декабре 2018 года.

На территории Нижегородской области зафиксировано 517 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились, 4 человека скончались. Общее число инфицированных в России составило 36 793 человека в 85 регионах.

18 апреля сообщалось о смерти депутата Московской областной думы Ивана Жукова. 63-летний политик скончался после того, как заразился коронавирусом. Он был депутатом Мособлдумы II, III, IV и V созывов, в разное время занимал посты руководителя фракции «Единой России» и зампредседателя подмосковного парламента.

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