Более сотни медиков заразились коронавирусом в Петербурге

В Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился более чем у 100 медработников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек. Таким образом, общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 1507. На основании данных городского комитета по здравоохранению, медиком является примерно каждый 15-й заразившийся.
Всего зарегистрировано более 32 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заразившихся в Москве — там число случаев приблизилось к 20 тысячам. За весь период умерли 273 человека, выздоровели 2590 человек.
Ранее стало известно, что в больнице Уфы коронавирус предварительно выявили у 170 врачей и пациентов. 6 апреля медучреждение было закрыто на карантин. Там находились более тысячи человек. Завотделением ревматологии говорила, что заражения начались за две-три недели до того, как клинику решили изолировать.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения