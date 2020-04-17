Более сотни медиков заразились коронавирусом в Петербурге

В Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился более чем у 100 медработников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек. Таким образом, общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 1507. На основании данных городского комитета по здравоохранению, медиком является примерно каждый 15-й заразившийся.

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Всего зарегистрировано более 32 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заразившихся в Москве — там число случаев приблизилось к 20 тысячам. За весь период умерли 273 человека, выздоровели 2590 человек.

Ранее стало известно, что в больнице Уфы коронавирус предварительно выявили у 170 врачей и пациентов. 6 апреля медучреждение было закрыто на карантин. Там находились более тысячи человек. Завотделением ревматологии говорила, что заражения начались за две-три недели до того, как клинику решили изолировать.

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