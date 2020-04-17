В Санкт-Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом: за последние сути заражение подтвердилось у 424 человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 17 апреля.

1507 человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге

Накануне сообщалось о 154 новых зараженных. Таким образом, общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 1507.

В Москве число зараженных коронавирусом приблизилось к 20 тысячам.

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай.

Всего зарегистрировано более 32 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 273 человека, выздоровели 2590 человек.

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