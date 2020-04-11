Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице. Первый тест подтвердил у него коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав.
Ранее источник в медицинских кругах сообщал, что Мартазанов попал в больницу с подозрением на коронавирус. Его состояние оценивалось как тяжелое, результаты анализов тогда не были известны.
По последним данным, в Ингушетии зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом. Ранее стало известно, что в республике скончался первый пациент с диагнозом COVID-19. Его личность не раскрывалась, однако отмечалось, что речь идет о мужчине, которому было около 60 лет. Он умер в реанимационном отделении больницы, куда ранее был госпитализирован.
Мартазанов был избран муфтием Ингушетии в июле 2019 года, до этого он 20 лет был кадием (мусульманским судьей) республики.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения