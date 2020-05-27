На Украине заподозрили Россию в подготовке военных провокаций

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заподозрил Россию в подготовке военных провокаций. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В России явно пошло указание добавить градус риторики в отношении Украины. По всем, включая власть. Не хочу накаркать, но вероятность российских провокаций, военных или гибридных, растет. Шанс отвлечь внимание от внутренних проблем и поднять ставки в переговорах с нами и Западом», — заявил Климкин.

Ранее действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал России «ответки» за дипломатические атаки. Он отреагировал на критическое заявление российского МИД об итогах первого года правления президента Владимира Зеленского.

Климкин 8 мая призвал не позволить России «приватизировать» победу во Второй мировой войне.

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