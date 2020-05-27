Глава МИД Украины пообещал России «ответки» за дипломатические атаки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщение МИД России, опубликованное 20 мая в связи с первой годовщиной вступления в должность украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию «Факты».

По его словам, подобные комментарии за последние шесть лет стали «типичной ситуацией». «Обратите внимание: как правило, не мы атакуем российский МИД подобными оскорбительными и безосновательными заявлениями, а они нас», — сказал Кулеба.

Он убежден, что «если бьют, надо бить в ответ». Кулеба пообещал российским дипломатам «ответки» до тех пор, пока они будут «себе позволять подобное».

«Хотя я предпочел бы обсуждать с главой российского МИД [Сергеем] Лавровым прекращение военных действий [в Донбассе] и пути мирного урегулирования, а не виртуозность владения пропагандистской риторикой», — резюмировал он.

20 мая МИД России выпустил комментарий с критической оценкой деятельности Зеленского на посту президента Украины. Москва заявила, что его предвыборные обещания оказались лишь декларацией. Киев назвал комментарий языком вражды, подчеркнув, что российские дипломаты занимаются дезинформацией, обвиняя Украину в проведении русофобской государственной политики.

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