Топ-менеджеры Альфа-Банка поучаствуют в благотворительном аукционе

Руководитель розничного бизнеса Майкл Тач и директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов выставят лоты на аукционе Meet For Charity. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Победители аукциона получат возможность встретиться с топ-менеджерами Альфа-Банка, а вырученные в ходе аукциона средства поступят на счет благотворительного фонда «Линия жизни».

Альфа-Банк на постоянной основе поддерживает благотворительный фонд «Линия жизни». По данным кредитной организации, за прошлый год банк перечислил фонду более 30 миллионов рублей.

Meet For Charity — благотворительный проект, в рамках которого известные люди выставляют на аукцион возможность встречи в заранее оговоренного формата. Вырученные в рамках аукциона средства перечисляются в благотворительные фонды по выбору участников.

