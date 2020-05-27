Российский диетолог назвал настоящую причину набора веса в самоизоляции

Настоящей причиной, по которой находящиеся в режиме самоизоляции люди набирают вес, является стресс. Об этом врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков заявил «Вечерней Москве».

По его словам, стресс возникает из-за длительного нахождения в маленьких квартирах с родственниками. «Это можно сравнить с тюрьмой, где понатыкано много людей. (...) Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса», — констатировал диетолог. Он подчеркнул, что в обычное время человек может набирать по 150 граммов жировой ткани, а в состоянии стресса — до 300 граммов.

Чтобы не поправляться, Ковальков посоветовал убрать из рациона сахар, белый шлифованный рис, картофель, белый хлеб, а также сок и мед.

Ранее руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова говорила о том, что желание россиян устраивать себе небольшие перекусы на самоизоляции обусловлены не голодом, а внутренней тревогой. Чтобы не хотеть постоянно перекусывать, нужно, в первую очередь, сконцентрироваться на эмоциональном напряжении и пережить, а не «заедать» его, считает она.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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