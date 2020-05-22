Россиянам раскрыли способ отказаться от перекусов на самоизоляции

Желание устраивать себе небольшие перекусы на самоизоляции обусловлены не голодом, а внутренней тревогой. Чтобы не хотеть постоянно перекусывать, нужно, в первую очередь, сконцентрироваться на эмоциональном напряжении и пережить, а не «заедать» его, считает руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова. Ее слова приводятся на сайте телеканала «360».

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Она отметила, что, в частности, отказаться от перекусов россиянам могут помочь методики расслабления, после которых нужно постараться отреагировать на появившуюся эмоцию. «Если это гнев — отреагировать на гнев, если хорошее доброе настроение — на него. То есть прочувствовать и прожить эту эмоцию вместо того, чтобы попытаться неэффективно отвлечься», — сказала Коршунова.

По словам эксперта, если после этого проблема не исчезнет, то лучше обратиться за советом к психологу.

Ранее в мае врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Залина Гусова отметила, что самыми страшными последствиями самоизоляции являются стресс и паника, которые и вызывают постоянное чувство голода, приводя тем самым к перееданию. Для поддержания фигуры и здоровья в норме Гусова рекомендовала часто и дробно принимать пищу. Это, по ее мнению, должно помочь избежать чувство голода, из-за которого организм и откладывает дополнительные запасы.

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