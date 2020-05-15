Россиянам рассказали о правильном питании в период эпидемии

Эксперты рассказали жителям России о правильном питании в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости .

Врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Залина Гусова считает, что самыми страшными последствиями самоизоляции являются стресс и паника. Именно они вызывают постоянное чувство голода и приводят к перееданию.

Для поддержания фигуры и здоровья в норме Гусова рекомендует часто и дробно принимать пищу. Это позволяет избежать чувства голода, из-за которого организм и откладывает дополнительные запасы.

«Должен быть ранний завтрак, обязателен обед, желателен полдник и ужин в семь-восемь вечера. Основой питания должна стать белковая пища — все, что когда-то бегало, прыгало, плавало и летало. Главное — не жирных сортов и без масла на сковородке», — поделилась специалист.

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Не стоит забывать и об овощах, за исключением картофеля и кукурузы, и медленно усваиваемых углеводах. Хотя употребление последних необходимо ограничивать, так как они легко откладываются.

Председатель движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова, в свою очередь, рекомендует готовить еду дома и питаться продуктами, которые содержат ненасыщенные жиры, такими как орехи и рыба.

Эксперт также советует придерживаться режима, завести пищевой дневник и ограничить перекусы. «Коронавирус заставляет задуматься о лишнем весе как о здоровье, а не о косметическом дефекте», — считает она.

Диетологи едины во мнении, что во время пандемии для поддержания формы и здоровья необходимо заниматься физической нагрузкой. Заменить тренировки в зале и пробежки во время самоизоляции могут домашний фитнес и ходьба.

Ранее главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала россиянам о том, что такие продукты, как редис, клубника и свежая зелень, традиционно выращиваемые россиянами на дачах в летний сезон, полезны для укрепления иммунитета

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