«Норникель» заплатит за карантин сотрудников

«Норникель» продлит за свой счет карантин по коронавирусу сотрудникам в Норильске и Кольской горно-металлургической компании в Мурманской области. Об этом сообщается на сайте компании.

Причиной такого решения стал сезон отпусков — те, кто вернутся с отдыха в период с 1 июня по 1 октября 2020 года, должны будут находиться на самоизоляции в течение 14 дней. В «Норникеле» объяснили, что такие сотрудники получат средний заработок. Мера распространится также и на сотрудников дочерних предприятий.

Кроме того, предприятия компании будут рекомендовать работникам брать длительные отпуска, чтобы минимизировать возможность распространения инфекции в регионах. Карантин поможет в профилактике распространения коронавирусной инфекции и сохранении стабильной эпидемиологической обстановки, отметили в «Норникеле».

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

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