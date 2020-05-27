Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в столице Ольгу Ярославскую сообщает ТАСС.

Соответствующий вызов поступил в службу 112, уточнила детский омбудсмен. В квартире также находились трое детей умершей жительницы столицы, сейчас они в безопасности, им оказывается медицинская помощь. Младшему ребенку 11 месяцев. Ситуация

находится на контроле в аппарате уполномоченного по правам ребенка и московских полицейских.

Материалы по теме Опубликован законопроект о домашнем насилии в России Контроль за насильниками и запрет на общение с жертвами: о чем говорится в документе

Семья на учете в органах опеки как неблагополучная не состояла, по крайне мере этой информации нет, на родителей никто не жаловался. По словам Ярославской, сейчас ведется поиск родственников.

Детский омбудсмен также обратилась к гражданам с просьбой сообщать в соответствующие органы о случаях, когда за стеной долго плачут дети. «Это поможет вызволить детей из неблагополучных ситуаций», — отметила она.

22 мая сообщалось о подобной ситуации в России. В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем. Дети женщины голодали, ходили голые и грязные. На следующий день после избиения они вышли к соседям просить еды. Инцидент произошел в жилом доме на Дальневосточном проспекте на окраине города. По словам соседей, сожитель Лидии Кухи регулярно избивал ее, из квартиры постоянно доносились крики. Из-за слышимости они не раз вызывали полицию, писали заявления, но участковый приезжал и говорил: «Ну, а что я могу сделать?» Мать пятерых детей неоднократно пыталась выгнать мужчину, но тот каждый раз возвращался и избивал ее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



