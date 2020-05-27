Одежду люксовых брендов продадут за полцены после пандемии

Популярные бренды одежды и обуви проведут распродажи в магазинах после окончания режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По информации издания, многие ретейлеры не смогли распродать коллекции прошлых сезонов за последние несколько месяцев и вынуждены вводить скидки. Так, например, с данной проблемой столкнулся магазин обуви StreetBeat, руководство которого приняло решение закрыть торговые точки в пик сезона продаж.

Отмечается, что одной из причин увеличения размера скидок до 50-70 процентов также является снижение покупательской способности у людей после пандемии.

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По словам эксперта по продажам компании Bain&Company Ирины Куликовой, одежду таких люксовых брендов, как Ganni, Alexander Wang и Proenza Shoueler сейчас можно приобрести за полцены.

Кроме того, многие масс-маркетовые марки уже проводят онлайн-распродажи, в том числе Marks&Spencer, Topshop, French Connection и H&M, а также компании в среднем ценовом сегменте, а именно Pinko, Karen Millen и Maje. «Волна скидок, начавшаяся для этих брендов онлайн, перейдет и в магазины в момент их открытия», — добавила Куликова.

Ранее в мае дешевой одежде предрекли исчезновение из-за пандемии коронавируса. Главный редактор модного журнала Vogue Анна Винтур заявила, что малый бизнес «борется за выживание, поскольку у него нет источников дохода». Эксперты издания Business Insider также подчеркивают, что после пандемии люди станут более избирательными во время шопинга.

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