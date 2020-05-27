В саудовской провинции на границе с Йеменом произошла стрельба

Несколько человек были убиты во время стрельбы в провинции Асир в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Arabiya.

Неизвестный открыл огонь по местным жителям, как минимум шестеро погибли, еще трое ранены. О подробностях происшествия пока не сообщается. Провинция Асир, где произошла стрельба, находится на юго-западе страны и граничит с Йеменом.

6 декабря на авиабазе США в Пенсаколе началась стрельба, ее устроил второй лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мухаммад аш-Шамрани. В результате погибли три человека — 23-летний выпускник Военно-морской академии США Джошуа Уотсон, 19-летний курсант Мухаммед Хайтхэм и моряк-курсант Кэмерон Уолтерс, которому был 21 год.

База в Пенсаколе, которая находится недалеко от границы штатов Флорида и Алабама, является крупным учебным полигоном для ВМС США. Происшествие признали терактом. После этого события появилась информация о том, что США планируют отчислить студентов-военных из Саудовской Аравии, однако власти ее не подтвердили.

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